UAD kararı sonrası Arap Birliği'nden BM'ye ''İsrail'' çağrısı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 115. gününde sürüyor.

ARAP BİRLİĞİ, BM'DEN, İSRAİL'İ UAD'NİN KARARLARINA UYMAYA ZORLAMASINI İSTEDİ

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'i, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulundu.

Arap Birliği Konseyi, Filistin'in talebi üzerine daimi delegeler düzeyinde Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı.

Filistin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, burada yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun, UAD'nin kararına yanıt olarak Gazze Şeridi'nde 18 yeni katliam gerçekleştirdiğini ve 174 kişinin ölümüne, 310 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Akluk, ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonu geçici olarak askıya alan ülkelere bu kararlarından vazgeçme çağrısı yaptı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, BMGK de dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kurumlar ile tüm ülkelere, İsrail'i, UAD'nin tedbir kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, UAD'nin kararının açıklanmasından bu yana Gazze Şeridi'nde yaşananların, İsrail'in saldırgan politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını gösterdiği belirtildi.

Yapılan bir diğer açıklamada ise UNRWA'ya sağlanan finansmanın bazı taraflar tarafından askıya alınmasının reddedildiği belirtildi ve kararın yeniden gözden geçirilmesi istendi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:43 Filistin, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin öncülüğünde düzenlenen ve İsrail hükümetinden bakanların da katıldığı Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansı kınadı.

04:19 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasını hızlandırma yollarını görüştü.

02:27 İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapmak için düzenlediği konferansı eleştirdi.

01:03 İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü, kıtlığın pençesindeki Gazze Şeridi'nde bir torba un alan Filistinli, sevinç gözyaşı döktü.

00:55 Fas İnsan Hakları Kuruluşları Koalisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açması çağrısında bulundu.

00:51 Fas'ta İsrail'in ablukası ve işgali altındaki Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen sivillere yardım konusunda acil adımlar atılması talebiyle gösteriler yapıldı.

00:49 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Batılı ülkelerin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonu geçici olarak askıya alma kararının Filistinliler için kabul edilemez olduğunu belirterek, UNRWA'yla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

00:30 Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'i, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulundu.

00:22 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da sokaktaki Filistinli çocuğu darbettiği anın görüntüsü sosyal medyada yayımlandı. Batı Şeria'nın El-Halil bölgesinde kaydedilen görüntüde İsrail askerlerinin yolda beklemekte olan Filistinli çocuğa şiddet uygulaması yer alıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.