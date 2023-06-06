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Dünya

UAEA: Kahovka HES'in yıkılması Zaporijya Nükleer Santrali'ne tehdit oluşturmuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) yıkılmasının, bölgeye yakın noktadaki Zaporijya Nükleer Santrali'ne tehdit oluşturmadığını bildirdi.

AA6 Haziran 2023 Salı 09:52 - Güncelleme:
UAEA: Kahovka HES'in yıkılması Zaporijya Nükleer Santrali'ne tehdit oluşturmuyor
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UAEA'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kahovka HES'te oluşan hasarla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde UAEA uzmanlarının da durumu yakından takip ettiği kaydedilen açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik ivedi bir tehdit bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kahovka HES sabah saatlerinde yıkılmıştı. Ukraynalı ve Rus yetkililer, barajın yıkılmasıyla ilgili birbirlerini suçluyor.

  • UAEA
  • Zaporijya Nükleer Santrali
  • Ukrayna

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