Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

UAEA radyoaktif suyun ortadan kaldırılmasına ilişkin acil eylem planı çağrısında bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Japonya'da Fukuşima nükleer felaketinin ardından santraldeki tanklarda saklanan yüklü miktarda radyoaktif suyun ortadan kaldırılmasına ilişkin acil eylem planı çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UAEA uzmanlarından oluşan 13 kişilik heyet, bir hafta süren incelemeden sonra Tokyo'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Uzmanlar, yaklaşık bir milyon ton radyoaktif suyun santralin güvenliği açısından kritik olduğunu, suyun santralin bulunduğu bölgede yüzlerce tankta saklanmasının sadece geçici bir çözüm olabileceğini ve "ivedilikle" buradan çıkarılması gerektiğini söyledi.
 
Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralindeki üç reaktörün çekirdeklerinde erimeye ve radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
 
5 SEÇENEK 
 
Japonya yönetimi, radyoaktif suyun Pasifik Okyanusu'na kontrollü salımı dahil 5 seçenek üzerinde duruyor. Nükleer uzmanlar, suyun okyanusa bırakılmasını tek gerçekçi seçenek olarak nitelendirirken, balıkçılar ve halk buna karşı çıkıyor.
 
Fukuşima'daki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

İşte altın zengini ülkeler

İşte altın zengini ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA