İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2024 Cuma / 16 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3268
  • EURO
    32,8462
  • ALTIN
    1971.16
  • BIST100
    8202.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UAEA, Rusya'nın ilhak ettiği nükleer santralin kaza tehlikesi bulunduğunu belirtti
Dünya

UAEA, Rusya'nın ilhak ettiği nükleer santralin kaza tehlikesi bulunduğunu belirtti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bulunan nükleer santraldeki güvenlik durumunun kırılgan olduğunu belirtti.

AA26 Ocak 2024 Cuma 10:01 - Güncelleme:
UAEA, Rusya'nın ilhak ettiği nükleer santralin kaza tehlikesi bulunduğunu belirtti
ABONE OL

Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın kontrolüne geçen Zaporijya bölgesindeki nükleer santralin güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Söz konusu nükleer santralin 6 reaktörünün 2022 ortalarından bu yana kapatıldığını aktaran Grossi, "Özellikle Zaporijya nükleer santralindeki emniyet ve güvenlik durumu son derece kırılgan olmaya devam ediyor." dedi.

Grossi, "büyük bir nükleer kaza tehlikesi"nin hala gerçek olduğunu vurgulayarak, reaktörlerin kapalı olmasına rağmen santralin daha az personelle faaliyetini yürüttüğünü ve bunun da sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Henüz bir nükleer kaza yaşanmasa da rehavetin trajediye sürüklenebileceğini dile getiren Grossi, "Bu riski en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Grossi, BMGK'deki konuşması öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmiş ve Ukrayna'daki nükleer güvenlik durumunun yanı sıra Orta Doğu'da nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını görüşmüştü.

İşleyen bir diplomasiye ihtiyacın olduğunu belirten Grossi, Moskova ve Kiev'e ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.