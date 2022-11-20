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Dünya

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kabul edilemez patlamalar meydana geldi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, dün akşamdan beri Zaporijya Nükleer Santrali çevresinden patlama sesleri duyulduğunu belirterek, 'Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kabul edilemez patlamalar meydana geldi' dedi.

IHA20 Kasım 2022 Pazar 15:43 - Güncelleme:
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali sahasında kabul edilemez patlamalar meydana geldi
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Rusya'nın sık sık Ukrayna'nın altyapı tesislerini hedef almasının ardından Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlama sesleri duyuldu. UAEA Başkanı Rafael Grossi, dün gece saatlerinden sabaha kadar patlamaların yaşandığını ve muhtemel bir nükleer kazayı önlemek acil önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Tesiste bulunan ekipten bilgi aldığını ifade eden Grossi, bazı binalarda, sistemlerde ve ekipmanlarda hasar oluştuğunu fakat şu ana kadar yapılan incelemelerde nükleer bir risk bulunmadığını açıkladı. Can kaybının yaşanmadığı saldırılara ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirten Grossi, "Dün ve bu sabah ekibimizden gelen haberler son derece rahatsız edici. Nükleer santral sahasında kesinlikle kabul edilemez patlamalar meydana geldi. Bunun arkasında kim varsa hemen durmalı. Daha önce de defalarca söylediğim gibi ateşle oynuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulması için anlaşmaya varılması gerektiğini bir kez daha ifade eden Grossi, hem Ukrayna hem de Rusya tarafına çağrıda bulundu. Anlaşma sağlanana dek pes etmeyeceğini de vurgulayan Grossi, saldırıların devam ettiği şu günlerde uzlaşmaya çok daha fazla ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

  • Rusya
  • UAEA Başkanı Grossi
  • patlama

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