UAEA'da alınacak Tahran karşıtı bir karara İran'dan gözdağı

Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

"Josep Borrell ile yaptırımların kaldırılması ve müzakerelerin nasıl devam edeceğini görüştük." ifadesini kullanan Abdullahiyan, UAEA'da İran aleyhine bir karar alınması ihtimaline dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"UAEA'da alınacak İran karşıtı bir kararın arkasında olanlar, tehdit yöntemini takip etmeyi sürdürürlerse tüm sonuçların da sorumlusu olacak."

Abdullahiyan, paylaşımında ayrıca "Biz iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı olumlu karşılıyoruz. ABD ve 3 Avrupa ülkesi gerçekçi davranırsa anlaşmaya varmak mümkün." ifadelerine yer verdi.



İran ile UAEA arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.



Ancak UAEA'nın geçen hafta basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.



UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi de bugün yaptığı açıklamada "Ajansın İran'da daha önce bildirilmeyen 3 yerde tespit ettiği nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetiminin inandırıcı açıklamalarda bulunmadığını" söylemişti.