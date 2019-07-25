Ürküten görüntüyü uydu yakaladı

Rus uzay ajansı Roscosmos Resurs-P uydusunun yakaladığı Peru'daki Ubinas yanardağının kül püskürtme anına ait görüntüleri paylaştı.

Ürküten görüntüde, yanardağın atmosfere püskürttüğü küllerin oluşturduğu gri bulut görünüyor.

Peru'nun güneyindeki Moquegua bölgesinde bulunan volkan, geçen Perşembe günü faaliyete geçerek havaya 12 km kül püskürtmeye başladı.

Bölgede acil bir durum ilan edildi, yüzlerce okul ve sağlık merkezinin yanı sıra, binlerce kişi için kül yağmuru nedeniyle tahliye emri verildi.