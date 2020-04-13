İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7955
  • EURO
    7,4223
  • ALTIN
    369.498
  • BIST100
    97084
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • DSÖ'den sevindiren haber: Üç aşıda insan testlerine başlandı
Dünya

DSÖ'den sevindiren haber: Üç aşıda insan testlerine başlandı

Dünya Sağlık Örgütü farklı ülkelerden 70 aşı çalışmasının bulunduğu bilgisini paylaştı. Örgütün açıklamasına göre bir çalışma Faz 2, iki çalışma ise Faz 1 test aşamasına geçmiş durumda. Bu 70 çalışmadan üçünde ise insanlı testlere başlandı. Koronavirüsle mücadele umut olacak aşının 2021 yılında çıkması bekleniyor. Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu.

13 Nisan 2020 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:38
ABONE OL

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olan bir pandemiye dönüştü.

Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar salgını önleyecek aşıyı geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen ve 114 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınındaki son gelişmeleri paylaştı.

DSÖ'nün açıkladığı son rapora göre dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapılıyor. NTV'de yer alan habere göre, bu 70 çalışmadan ise üçü insanlı testlere başladı.

ABD'deki Moderna ve Inovio Pharmaceuticals adlı şirketlerin çalışmaları insan testlerinde ilk aşamaya geçmiş durumda.

Salgının merkezi Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve Hong Kong merkezli CanSino Biologics şirketinin ortak geliştirdiği aşı ise insan testlerinde ikinci aşamaya geçti.

CanSino mart ayında yaptığı açıklamada Çinli yetkilierden insanlı testlerin başlaması için onay aldıklarını duyurmuştu.

İrili ufaklı onlarca şirket aşının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor.

İlaç devleri Pfizer ve ve Sanofi gibi şirketlerin de klinik öncesi aşamada olduğu belirtildi.

Öte yandan Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu.

Koronavirüs aşısının geliştirilmesinin 2021'i bulacağı belirtiliyor.

Kızılay'dan çağrı: Kan sürekli ihtiyaçtır

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.