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Üç Müslüman çalışanı, dini ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Amazon'a dava açtı

İnternet satış şirketi Amazon'a, üç Müslüman çalışanı, dini ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

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ABD’nin en büyük internet satış firması Amazon, "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle üç Müslüman çalışanı tarafından mahkemeye verildi. 

ABD medyasında yer alan haberlerde, Amazon’un Minnesota Shakopee deposunda çalışan Somali kökenli üç Müslüman kadının, kendilerine dini ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla e-ticaret şirketine dava açtı.

Dava dilekçesinde, Amazon’un "Müslüman işçiler için düşmanca bir ortam oluşturarak ibadet etmeleri için yer ve zaman ayırmadığı, Müslümanları, beyaz işçilere göre rutin olarak daha az tercih edilir işlerde görevlendirdiği" şikayetleri yer aldı.

Dilekçede ayrıca Somali ve Doğu Afrikalı işçilerin, beyaz işçilere verilen terfi ve eğitimden mahrum bırakıldığı ve eşya paketlemek gibi daha ağır işlerde çalıştırıldığı savunuldu.

Kadınların avukatı Nabiha Makbul, müvekkillerinin her gün atılma korkusuyla işe gittiklerini belirterek "Amazon, Minnesota'daki en büyük işverenlerden biri ve bu işçiler üzerinden milyarlarca para kazanıyor ama onları yasalarca temin edilen temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor." ifadesini kullandı.

İddialar üzerine açıklama yapan Amazon sözcüsü Ashley Robinson, ibadet molasının yasaların öngördüğü şekilde 20 dakikaya kadar ödendiğini, çalışanların ücretsiz olmak kaydıyla daha fazla süre talep edebileceğini kaydetti.

CNET’te yer alan bir diğer haberde de California, Pensilvanya ve New Jersey bölgelerinde çalışan yedi Amazon çalışanı kadının, "hamilelere ayrımcılık yapmak" suçlamasıyla şirket aleyhine dava açtığı belirtildi.

Haberde, yedi kadının da yöneticilerini hamileliklerinden haberdar ettikten sonra işten atıldığı iddia edildi.

Amazon, iddialara itiraz ederek "Amazon'un herhangi bir çalışanını hamile olduğu için işten çıkarması kesinlikle doğru değildir. Biz herkese eşit fırsat sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Seattle merkezli şirket, daha önce de ülke çapındaki 110 deposunda çalışan işçilere yönelik muamelelerden dolayı gündeme gelmişti.

2020 ABD Başkanlık seçimleri aday adayı Senatör Bernie Sanders’ın geçen sene, firma çalışanlarının çoğunun devlet programı olan gıda yardımı ve sağlık sigortası ile ancak geçinebildiği eleştirilerinden sonra Amazon, saat ücretini 15 dolara çıkarmak zorunda kalmıştı.

Ülkenin en büyük işverenlerinden biri olan Amazon'un depolarında 250 binden fazla saat ücretiyle çalışan işçinin bulunduğu belirtiliyor.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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