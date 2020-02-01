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Dünya

Mısır, Etiyopya ve Sudan Hedasi Barajı konusunda anlaştı

Mısır, Etiyopya ve Sudan Hedasi Barajı'nın dolumu ve kuraklık durumlarındaki teamül mekanizması konusunda ittifaka vardıklarını açıkladı.

AA01.02.2020  07:53 - Güncelleme: 01.02.2020  08:02

Mısır Dışişleri Bakanlığı, üç ülkenin ortak yazılı açıklamasını sosyal paylaşım sitesinde yayımladı.

Açıklamada, Mısır, Etiyopya ve Sudan dışişleri ve su kaynakları bakanları arasında ABD ve Dünya Bankası gözetiminde yürütülen yoğun görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı kaydedildi.

Anlaşmaya göre, Hedasi Barajı'nın dolumu aşamalar halinde belli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, dolum sırasında muhtemel kuraklık durumlarında belirli bir icra mekanizmasıyla hareket edilecek.

Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasının önemini vurgulayan ülke bakanları, anlaşmanın son yazılı halinin tamamlanması için Washington'da teknik ve hukuki bir komisyon kurulması yönünde talimat verdi.

- SU SAVAŞINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına muhtemel olumsuz etkilerinden endişe ederken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Özellikle Mısır ve Etiyopya tarafından yapılan sert açıklamalar, barajın iki ülke arasında "su savaşına" yol açabileceği endişelerine neden oluyor.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda, 6 Ekim'de yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı. ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu ülkeler, 3 gün önce Washington'da bir araya gelerek barajla ilgili müzakerelere başlamıştı.

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