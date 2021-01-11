Üç ülke Nil sularını paylaşamıyor! Yine sonuç çıkmadı

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:20 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:20

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında Etiyopya’nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı’nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili görüşmeler başarısız oldu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Sudan, Etiyopya ve Mısır'ın Sulama ve Dışişleri Bakanları, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve Afrika Birliğinin liderlik ettiği zirvede, Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili sorunlu meseleleri görüştü.

Taraflar, Hedasi Barajı ile ilgili "kabul edilebilir" bir formül üzerinde anlaşma sağlayamadı.

Afrika Birliğinin dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika’nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, müzakerelerin çıkmaza girmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, şunları söyledi:



"Sudan, toplantıda, müzakerelerin kolaylaştırılması ve anlaşmazlığın giderilmesi için müzakerelerin yönteminin değiştirilmesi ve Afrika Birliği uzmanlarının rolünün daha çok ön plana çıkarılmasını talep etti. Hedasi Barajı’nın Sudan’daki Ruseyris Barajı'na doğrudan bir tehdit oluşturduğu göz önüne alındığında bu kısır döngüye sonsuza dek devam edemeyiz."

Etiyopya’nın anlaşma olmadan barajı ikinci kez doldurma kararına tepki gösteren Abbas, bu durumun Sudan nüfusunun yarısı ile nehir üzerindeki tesisler için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

- KRİZ 9 YILDIR SÜRÜYOR

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Etiyopya, Mısır’da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek’in 2011’de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak Hedasi Barajı'nın yapımına başladı.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Temmuz 2020'de su tutmaya başlayan barajın şimdiye dek yüzde 78'i tamamlandı.

