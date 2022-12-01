Üç ülkeden Rusya'ya tepki, Ukrayna'ya destek çağrısı

Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi'nde konuşan Nuland, Rusya'nın Ukrayna'daki milyonlarca kişiyi karanlıkta ve soğukta bıraktığını dile getirdi.

Nuland, AGİT'teki konuşmaların birlikteliği temsil ettiğinin altını çizerek, "Rusya, Ukrayna'da sivilleri hedef alıyor. Bu savaşı durdurmanın tek yolu Rusya'nın durmasıdır. Belki bir gün Rus vatandaşları daha özgür bir sistemde yaşar. Seçimlerin özgürce yapıldığı, basının özgür olduğu, liderlerin insanlar için çalıştığı ve haysiyetin olduğu bir ülkede yaşarlar." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerboc da Ukrayna'nın 24 Şubat'tan bu yana saldırı altında olduğunu, birçok Ukraynalının Polonya'ya geldiğini ya da Polonya üzerinden başka ülkelere gittiğini aktardı.

Baerbock, Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ayrıca komşulara da destek olmalıyız. Birlikte güçlüyüz. Gelecek yıl şüphesiz kolay olmayacak. Barış ve güvenlik için Ukraynalıların yanındayız." değerlendirmesini yaptı.



Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ise Rusya'nın Ukrayna'da sivil altyapıya saldırdığını ve bir "kültürü" yok ettiğini söyledi.



Joly, Moskova'nın uluslararası hukuka aykırı adımlar attığını kaydederek, "Başından beri diyaloğu reddeden Rusya'ydı. Kritik bir noktadayız ve birlikte olmak zorundayız. Rusya yaptıkları için hesap vermek zorunda." diye konuştu.