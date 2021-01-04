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Dünya

Üç ülkenin ilişkilerini zedeleyen Hedasi Barajı sorunu devam ediyor

Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yapılan görüşmelerde Sudan, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesine ilişkin müzakerelere katılmadı.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:47
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Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesine ilişkin 1 aylık aranın ardından dün yeniden başlatılan toplantıların, Sudan delegesinin katılmaması gerekçesiyle bugün yapılamadığı bildirildi.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda Mısır ve Afrika Birliği'nin atadığı uzman ve gözlemcilerin hazır olduğunu, üzerinde anlaşılan ve geride kalan konuların değerlendirileceği toplantıya Sudan heyetinden kimsenin katılmadığını belirtti.

ABD'nin ara buluculuğunun başarısız olmasının ardından Haziran 2020'den bu yana Afrika Birliği nezdinde toplanan ülkeler, Nil Nehri sularının akışını etkileyeceği düşünülen barajın işletilmesine ilişkin müzakere yürütüyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Temmuz 2020'de su tutmaya başlayan barajın şimdiye dek yüzde 78'i tamamlandı.

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