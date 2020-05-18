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Dünya

Uçağın çakılma anı saniye saniye kaydedildi

Kanada Hava Kuvvetleri 'Snowbirds' akrobasi ekibinin CT-114 eğitimi uçağı, Kamloops şehrinde düştü. Saniye saniye kaydedilen kazada, Yüzbaşı Jenn Casey hayatını kaybederken, pilot Yüzbaşı Richard MacDougall'ın ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

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star.com.tr18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:23 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:33
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Kanada'nın batı eyaleti Britinya Kolombiyası'ndaki Kamloops'ta, rutin bir Snowbirds uçuşu sırasında uçaklardan biri kontrolden çıktı. Bir anda yanlış ekipten kopan uçak kalkıştan hemen sonra çakıldı.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, takımdan iki CT-114 uçağı Kamloops havaalanından havalanarak alçaktan uçumaya başlıyor. Uçaklar irtifa kazanmaya başlayınca, bir tanesi aniden ters yöne dönüyor ve dik bir iniş yapmaya başlıyor. Peş peşe çıkan dumanın ardından, uçak yüksek bir patlama sesiyle çakılıyor.

Görüntülerde, mürettebatın çakılmadan önce çıkmayı başardığını gösterse de, paraşütlerinin açılacağı mesefade olmadıkları açıkça görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, uçağın çarptığı evin bahçesinde enkaz bulunurken, bir başka evin çatısında paraşüt görülüyor.

Ayrıca, uçağın düştüğü bölgede herhangi bir sivil can kaybu ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

KANADA HAVA KUVVETLERİ DOĞRULADI

Kanada Hava Kuvvetleri kazayı doğruladığı açıklamada, CF Snowbirds ekibinin bir üyesinin öldüğünü ve birinin ciddi yaralandığını belirtti.

Ölen kadının, Snowbirds takımından Yüzbaşı Jenn Casey olarak olduğu belirtiliyor. Uçağın pilotu Yüzbaşı Richard MacDougall'ın ise ciddi şekilde yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

star.com.tr

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