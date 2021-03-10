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Dünya

Uçak Amazon ormanlarına düştü, pilot 36 gün ölüm kalım savaşı verdi

Antonio Sena adlı pilot Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdi. Pilot kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, “Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi” dedi.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:55
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Brezilya'da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı Sena'nın acil iniş sonrası uçaktan atladı. Yere çakılan uçağın ise alevler için yandığı ifade edildi. Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena'yı aramaya başladı. Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi. Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

ORMANDA 36 GÜN YAŞADI

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, "Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi" dedi.

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