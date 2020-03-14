star.com.tr 14 Mart 2020 Cumartesi 14:43 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:04

İki Amerikan uçak gemisi 2012'den bu yana Orta Doğu'ya ilk kez yelken açıyor. Bu büyük deniz gücünün yanı sıra ABD, Patriotları da yeniden Irak'a konuşlandıracak. ABD Merkez Komutanlığı'nın (Centcom) bu hamlesinin 'İran'ı kontrol altında tutma konusundaki çabaları yansıtan geniş çaplı bir güç düzenlemesi olarak yorumlanıyor.



Centcom Başkanı General Frank McKenzie, dün sabah Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in uçak gemisi çiftinin açılması için kararı imzaladığını belirtti. McKenzei, El-Taci'ye düzenlenen füze saldırısının ardından “Onları bir süre bölgede tutacağız.' dedi. Bu hamle Saldırıların arkasında olduğuna inanılan İran'a, ABD'nin gerekli olması halinde sert ve hızlı bir şekilde saldıracağın dair açık bir işaret.

Perşembe akşamı, Amerikan savaş uçakları, İran destekli Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah depolama tesisini vurdu. Ancak uçakların denizden mi yoksa karadan mı havalandığı belli değil...

PATRİOTLAR BÖLGEDE

McKenzei, Truman ve Eisenhower gemilerinin yanı sıra, Patriot hava savunma sistemlerinin Irak'a geçtiğini doğruladı.

Ancak ABD, Patriotların El-Taci'ye fırlatılan 107 mm roketlere karşı herhangi bir koruma sağlamayacağı gerçeğiyle karşı karşıya. Bu nedenle daha küçük sistemlerin de daha küçük roket saldırılarına karşın Irak'a gönderileceği belirtiliyor.

Breakingdefense'e göre, bu savunma sistemleri ve Pentagon'un açıklamalarına bakılırsa, Irak'ta yaklaşık 5.200 askerden oluşan bir konuşlandırma söz konusu. Bu birliklerin, güvenliklerini sağlamak için daha fazla birlik ve teknoloji gerekiyor. Yani Patriot konuşlandırma, sistemi çalıştırma ve sürdürmek için, yüzlerce asker daha ve İran destekli milisler için hedef olacak olan Patriotları korumak için yeni koruma sistemleri gerekiyor.

McKenzie değinmese de, şu anda Umman Denizi'ne yelken açan USS Bataan'daki 26. Deniz Seferi Birimi'nden yaklaşık 2.500 Deniz Kuvvetler personeli bulunuyor. USS New York amfibi nakliye gemisi ve USS Oak Hill rıhtım indirme gemisini içeren Bataan Amfibi Hazır Grubu'ndan bölgede faaliyet gösteren birlikler, elçilik ve diğer ABD varlıklarının tahliyesi için Opsrey tiltratorlarlar bulunuyor. Acil durum müdahalelerinde kullanılmak üzere ise, Harrier Jump Jet ve Süper Kobra saldırı helikopterleri var.

McKenzie, 'CentCom için iki taşıyıcı gemi bulundurduğumuzda ödediğimiz maliyeti biliyorum' diyerek gemilerin dünya çapında gerçekleştirebileceği diğer misyonlara atıfta bulundu.

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