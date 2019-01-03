Uçak motorları seyir füzesine dönüşecek

Çin Bilimler Akademisi ile iş birliği içinde olan Tayvan Hava Kuvvetleri, F-5E/F savaş uçaklarında bulunan, General Electric J85 tek şaftlı turbojet motorlarının füzelerde tekrar kullanmaları için araştırma başattı.

J85 tek şaftlı turbojet motoru yüksek hız, yüksek irtifa ve uzun mesafe uçuşları için uygun bir motor tipi olduğundan, seyir füzelerinde de ses hızının yaklaşık 1 buçuk katına çıkarak başarılı olabileceği öngörülüyor.