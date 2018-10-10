Uçakta sincap krizi iki saat rötar yaptırdı

ABD'nin Orlanda kentindeki havalimanında dün meydana gelen olayda bir kadın yolcu, duygusal olarak kendisini desteklediğine inandığı sincabıyla beraber uçağa binmek istedi.

Kimliği açıklanmayan kadının sincapla binme talebi hava yolu çalışanlarının engeline takıldı. Uçağa sincapla binme ısrarını sürdüren kadının uçağı terk etmesi istendi fakat uçaktan inmeyen kadın sebebiyle yolcuların tümü uçaktan tahliye edildi.

Hava yolu adına açıklama yapan bir kişi, sincap gibi kemirgen hayvanların uçuşlara alınmasına izin verilmediğini, yolcudan kurallara uymasını beklediklerini ve ardından uçaktan inmesini istediklerini belirtti.

Hava yolu şirketinin kurallarına uymamakta direnen kadına bir süre sonra yine uçaktan inmesi söylendi.

Bu süreçte önlem olarak tüm yolculardan uçağı boşaltmaları talep edildi.

Kabin ekibini dinlemeyen kadın yolcu en sonunda uçaktan indirildi ve havalimanının ana terminaline götürüldü.

Yaşanan olay sebebiyle uçak iki saat rötar yaptı.

Olayın ardından uçağın 2 saat rötar yapması diğer yolcuları çıldırttı.

Öfkeli yolculardan bir olan Brandon Nixon, "Cleveland'a geri dönüyordum ve uçaktaki herkese uçağı boşaltmaları söylendi. Daha sonra bir kadının yanında sincap getirdiğini ve sincabı, duygusal destek hayvanı olarak gördüğünü öğrendim. Kadın, polisler gelene kadar uçaktan inmeyi reddetti" notunu yazdı.

(Hürriyet)