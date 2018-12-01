Uçaktan cep telefonuyla havalanın görüntüsünü kaydedince casus diye tutuklandı

Muhammed’in kuzeni Şaren Nevaz, Muhammed’in birlikte seyahat ettiği arkadaşıyla İskenderiye’de bir otel odası kiraladıklarını, otel yönetiminin durumu şüpheli görerek polise bildiğini söyledi. Muhammed, İskenderiye polisi tarafından Mısır ordusuna ait bilgi toplama casusluğu iddiasıyla tutukladı. Muhammed’in ailesi Muhammed’in salıverilmesi için Mısır Polisine internet üzerinden bir dilekçe gönderdi.

Muhammed’in ailesi onun Mısır’a bir arkadaşını görmek için geldiğini Mısır’a gelir gelmez hemen hapse düşeceğini hiç beklemediğini söyledi.

Menchester’de Cheetham Hill’de yaşayan Muhammed daha önce Mısır’da ailesiyle 4 yıl yaşadığını söyledi. Ailesi Muhammed’in bir arkadaşını ziyaret etmek için 21 Kasım’da Libya’dan Mısır’a geldiğini, uçakta seyahat ederken telefonuyla hava alanının bir videosunu çektiğini, güvenlik güçlerinin telefonunda yaptıkları inceleme sırasında uçaktan alınan havaalanı görüntülerini helikopterden çekildiğini iddia ederek, Muhammed’i askeri casusluk şüphesiyle tutukladıklarını söyledi.

İngiliz yetkililerin Muhammed’in tutuklanmasıyla ilgili olarak Mısır polisinden bilgi istediği kaydedildi.