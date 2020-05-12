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Dünya

Üçlü antiviral kombinasyonu yeni tip koronavirüs tedavisinde iyileşmeyi hızlandırdı

Hong Konglu bilim insanları, bir ilaç kokteylinin SARS-CoV-2 olarak da adlandırılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif geçirenlerin tedavisinde kullanılabileceğini bildirdi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 14:18 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:20
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Sonuçları "The Lancet"de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19 teşhisi konan kişiler belirtilerin görülmesinin hemen ardından halihazırda mevcut 3 antiviral ilacın karışımıyla daha hızlı tedavi edilebiliyor.

10 Şubat - 20 Mart tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, yeni tip koronavirüs vakalarında hafif ve orta derecede belirtiler gösteren 127 kişinin tedavisine teşhisten sonraki 7 günde başlandı.

Bu hastalardan 86'sının tedavisinde, interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir ve ribavirin'den oluşan üçlü antiviral kombinasyon kullanılırken, 41 hastaya sadece lopinavir-ritonavir verildi.

Üçlü kombinasyon verilen hastaların yeni tip koronavirüs testleri 7 gün, geri kalanların da 12 sonra negatif çıktığı belirlendi.

Tedavilerinde üçlü kombinasyon kullanılan hastaların belirtilerinin ortalama 4 günde hafiflediği ve 9 günde hastaneden taburcu edildikleri belirtildi.

Tedavi süresince tek ilaç verilen hastaların ciğerlerini etkileyen yan etkiler görülürken, üçlü kombinasyonla tedavi edilenlerde ciddi bir yan etki görülmediği kaydedildi.

Araştırmacılar, hastalığı ilk evrede tedavi etmenin daha etkili olduğunu bildirdi.

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