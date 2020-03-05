AA 05 Mart 2020 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:15

UCM temyiz dairesi, bugünkü karar duruşmasında, Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturma talebini reddeden ilk derece dairenin kararının hatalı olduğuna hükmetti.

Temyiz dairesi, "soruşturmanın adalete hizmet etmesi" kriterinin ilk derece daire tarafından değil savcılık tarafından belirlenebileceğini ve soruşturma açmak için gerekli hukuki kriterlerin sağlandığını belirtti.

Daire, UCM'nin yargı yetkisi olduğuna ve savcılığın soruşturma açabileceğine karar verdi.

- ABD'NİN UCM'DE YARGILANMASI TALEBİ



UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de, ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçu, Taliban'ın da insanlığa karşı suç işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtilmişti.

ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcısı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

UCM ilk derece dairesi 12 Nisan 2019'da Bensouda'nın ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmiş, Bensouda ise ret kararını UCM temyiz dairesine taşımıştı.