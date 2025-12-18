UCM'den ABD'ye Netanyahu tepkisi: Yargı bağımsızlığı tehdit altında

UCM'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Gürcü yargıç Gocha Lordkipanidze ile Moğol yargıç Erdenebalsuren Damdin'in yaptırım listesine eklenmesi, mahkemenin tarafsızlığına yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirilerek sert tepki gösterildi.

Açıklamada, yaptırımların taraf devletler tarafından verilen yetkiye dayanarak görev yapan tarafsız yargı kurumunun bağımsızlığına karşı açık saldırı olduğuna işaret edilerek, "Taraf devletler tarafından seçilen yargıçları ve savcıları hedef alan bu tür önlemler, hukukun üstünlüğünü zedeler. Yargı mensupları, hukuku uyguladıkları için tehdit edildiğinde risk altına giren, uluslararası hukuk düzeninin kendisidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yargıçlar, başsavcı ve başsavcı yardımcılarından oluşan 11 UCM yetkilisinin, ABD'nin yaptırımlarına tabi hale geldiği belirtildi.

YARGIÇLAR, MALİ İŞLEMLERDE CİDDİ KISITLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

UCM yargıçları, daha önce basına verdikleri demeçlerde ABD yaptırımları nedeniyle bu ülkedeki mal varlıkları, bankacılık sistemi, kredi kartı ve bankalardaki SWIFT gibi mali işlemler konusunda ciddi kısıtlamalarla boğuştuklarını dile getirmişti.

UCM yönetimi, aralık ayının başındaki taraf devletler meclisi toplantılarında ABD yaptırımlarının kendilerini görevlerini ifa etmekten alıkoymayacağını ve kararlılıklarını etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

Hollanda geçici hükümetinin başbakanı David Van Weel, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin iki yargıca yönelik son yaptırımlarını onaylamadıklarını belirterek, "Uluslararası mahkemeler, görevlerini özgürce yerine getirebilmelidir. Mahkemeyi ve personelini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UCM'NİN 2018'DE BAŞLATTIĞI İNCELEME

Filistin, 2018'de UCM'ye başvurarak "işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında 13 Haziran 2014 tarihine kadar işlenen ve devamında işlenecek suçlar"ın soruşturulmasını istemişti.

Mart 2021'de UCM Başsavcısı, İsrail'e yaptığı bildirimde Filistin'de işlenen suçlara ilişkin yapılan ön incelemenin 13 Haziran 2014 ve sonrasını kapsadığını belirtmişti.

Mahkemeye üye 5 ülke, Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Birliği ve Cibuti, 17 Kasım 2023'teki talebinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında soruşturma açılmasını istemişti.

UCM Ön Dava Dairesi, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de sivillere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suçları işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail, tutuklama emirlerine çeşitli defalar itiraz etmiş; Temyiz Dairesi, bu yıl 15 Aralık'taki kararında tutuklama emirlerinin kaldırılması talebini reddetmişti.