UCM'nden Dominic Ongwen kararı: İnsanlığa karşı suç işledi

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 14:19

Lahey'deki UCM binasında yapılan duruşmaya katılan Ongwen, Uganda'daki iç çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu Pajule, Odek, Abok ve Lukodi kamplarında LRA militanlarınca işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulundu.

Ongwen'in sivillerin bulunduğu kamplara saldırı talimatı verdiği ve LRA militanlarının işlediği suçlardan bizzat sorumlu olduğu kaydedildi.

Ongwen, cinayet, işkence, köleleştirme, yağmalama, tecavüz, zorla hamile bırakma ve çocukları silahaltına alma gibi çeşitli suçlardan mahkum edildi.

Mahkeme, doktor raporlarının, saldırıların gerçekleştirdiği sırada Ongwen'in akıl sağlığının yerinde olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

Hakimler, kararda, mağdurların duruşmalarda verdikleri ifadeleri isimleriyle açıkladı.

Tecavüz mağduru kadınların LRA militanlarıyla zorla evlendirildikleri, tecavüz edilerek hamile bırakıldıkları ve karşı koyanların öldürüldüğü belirtildi.

Hakkındaki hapis cezasının süresi daha sonra açıklanacak Ongwen, yargılandığı 70 ayrı suçun 61'inden suçlu bulundu.

- UCM'DEKİ YARGILAMA SÜRECİ

UCM'nin tutuklama emrine istinaden yaklaşık 10 yıl boyunca aranan Ongwen, 17 Ocak 2015'te Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Gücü askerlerince UCM'de yargılanmak üzere Lahey'e gönderilmişti.

UCM, LRA tarafından Uganda'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasına 29 Temmuz 2004'te başlamıştı.

LRA'nın lideri Joseph Kony ile yardımcıları Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen ve Raska Lukwiya hakkında 8 Temmuz 2005'te çeşitli suçlar sebebiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Lukwiya'nın 2006'da ve Otti'nin 2007'de çatışmalarda öldüğü belirlenmiş, Ongwen ise UCM'ye gönderilmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldüğü iddia edilen diğer şüpheli Joseph Kony ise hala bulunamadı.

- TANRI'NIN DİRENİŞ ORDUSU

Uganda'nın kuzeyinde dini temellere dayalı bir devlet kurmak isteyen Tanrı'nın Direniş Ordusu, 2002-2005'teki çatışmalarda, yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kamplara saldırmış yüzlerce kişiye karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemişti.

ABD'nin terörist örgütler listesinde yer alan LRA, Uganda ve Güney Sudan'ın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlediği şiddet eylemleriyle tanınıyor.