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Dünya

Ve ABD Başkanı Trump onayladı: Koronavirüs testi ücretsiz yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 07:26 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 07:26
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Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 6201 sayılı "Önce Aileler: Koronavirüs Müdahale Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla daha önce Kongrenin de onayını alan tasarı, resmi olarak yasalaşmış oldu.

Söz konusu yasa, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.

Yasanın ABD bütçesine 104 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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