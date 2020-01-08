Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? İşte olası 3 senaryo

star.com.tr 08.01.2020 16:59 - Güncelleme: 08.01.2020 17:17

Amerikalı eski asker ve güvenlik uzmanı Mark Sleboda, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD'nin Irak'taki askeri üssüne yönelik saldırılar sonrası ortaya çıkabilecek senaryoları değerlendirdi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği İHA saldırısında öldürülmesinin ardından ABD-İran arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

Süleymani'nin intikamını almaya yönelik misilleme için harekete geçen İran, ABD'nin Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerini 12’den fazla balistik füzeyle vurdu.

Amerikalı eski asker ve güvenlik uzmanı Mark Sleboda, tüm gelişmelerin ışığında olası 3 senaryonun olduğunu söyledi.

SENARYO 1: ABD çatışmasızlığı kabul eder

İran'ın misilleme olarak ABD'nin askeri güçlerinin bulunduğu Irak'taki askeri üsse saldırmasının ilk saldırı olduğunu belirten Sleboda, "Bu sembolik bir saldırıydı. Bu füzelerin herhangi bir zayiat verdirmesi gerekmiyordu. Henüz bir hasar değerlendirmemiz olmadı, ancak muhtemelen önemli bir hasara neden olmadılar." dedi.

Washington'dan yapılan 'Ölü ve yaralımız yok' açıklamasını hatırlatan Sleboda, İran'ın '80 ABD askeri öldürdük' açıklamasının şüpheli olduğunu söyledi.

Sleboda, şu ana kadar Irak'ın herhangi bir kayıp hakkında bilgi vermediğini ve açıklamaları teyit etmediğini belirtti.

Sleboda'ya göre bu saldırı sadece 'İran'ın şimdilik itibarını kurtarmaya yönelik' bir saldırıydı.

Sleboda, İran tarafından füze fırlatılırken ABD savaş uçaklarının Katar'dan havalandığını ve İran savaş uçaklarının da havalandığını, ancak Pentagon'un saldırılar nedeniyle önemli bir kayıp olmadığını doğruladıktan sonra, uçakların üslerine geri döndüğünü söyledi.

ABD'nin İran tarafındaki gerilimi kabul ettiğini belirten Sleboda, 'Bu, İran'ın seçtikleri zamanda ve yerde, belki de daha sinsi savaşlar yani siber savaş, siyasi veya askeri bir figürün hızlı bir şekilde suikaste uğraması ya da dolaylı saldırılar yoluyla tekrar saldırmayacağı anlamına gelmez. Ama şu anda doğrudan savaşa devam etmek istemiyorlar.' dedi.

SENARYO 2: ABD'den İran'a Karşı füze saldırıları ve bombardıman

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik balistik füze saldırısının ardından Başkan Donald Trump, hasar ve kayıpların değerlendirilmesinden sonra bir konuşma yapacağını işaret etti.

Sleboda, görünüşe göre daha büyük bir çatışma için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dahil olmak üzere Beyaz Saray'daki eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "şahin figürleri", neoconlar tarafından yönlendiren bir çatışma olabileceğine dikkat çekiyor.

Nihai sonucun ne olacağının bilinemeyeceğini belirten Sleboda, 'Bu bir ülke en azından on yıllardır doğrudan ABD'ye ilk kez saldırıyor. ABD'nin zararı nasıl değerlendirdiğini, hem Beyaz Saray'ın içinde hem de Beyaz Saray ile Pentagon arasında şu anda ne tür iç siyasi savaşların sürmekte olduğunu görmek gerekiyor.' dedi.

Sleboda'ya göre, Şahin kanadı Washington'da hüküm sürerse ve ABD savaşa karar verirse, büyük olasılıkla kapsamlı bombalama ve füze saldırıları ile sınırlı olacak ve İran hükümeti ayakta kalmaya devam edecek.

SENARYO 3: ABD'nin İran'ı işgali

Tahran'da rejim değişikliği anlamına gelebilecek geniş kapsamlı çözüm için İran'ın karadan işgal edilmesi anlamına geleceğini belirten Sleboda, olası bir işgali şöyle değerlendiriyor.

"Bu işgal ABD'de askeri bir taslak oluşturulmasını gerektirecek ve hazırlanmak için en az üç ila altı ay zamana ihtiyaç olacak. Şu anda masada görünmüyor ama her şey mümkün.'

Sleboda'ya göre ABD müttefiklerinden bazıları, Süleymani'ni öldürülmesi konusunda ABD'yi destekledi ancak İran'ın saldırısını kınadı.

Böyle bir senaryoda İran'ın tarafında ise Irak'ın içinde Haşdi Şabi, Lübnan'dan Hizbullah, Yemen'den Husiler ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da daha birçok küçük Şii milis yer alacak.

Sleboda, Rusya ve Çin gibi ülkelerin böyle biri durumda İran'a siyasi destek vereceğini ancak kesinlikle çatışmaya katılmayacaklarını belirtiyor.