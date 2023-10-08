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Dünya

Uçuşların iptali İsrail'de kaosa yol açtı

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların iptal edilmesi ve ertelenmesi kaosa neden oldu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 15:26 - Güncelleme:
Uçuşların iptali İsrail'de kaosa yol açtı
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Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve İsrail Sivil Havacılık Kurumu internet sitelerinde yayınlanan sefer tarifeleri incelendiğinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında dünden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği görüldü.

Yolcular sosyal medya platformlarında havalimanındaki kaos ve izdihamı gösteren videolar yayınladı.

- NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

  • İsrail
  • Ben Gurion Uluslararası Havalimanı
  • uçuş

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