Ucuz kahraman Fransa
ABD Başkanı Trump’ın Başkan, Erdoğan ile görüşmesinden sonra Suriye’den çekilme kararı üzerine teröristlerin hamiliğine soyunan Fransa’nın bölgedeki askeri neredeyse sembolik miktarda. 9 noktada bulunan Fransız askerleri ABD ve teröristlerin korumasına muhtaç...
ABD ordusunun Suriye’den çekilme hazırlığı yaptığı sırada PYD/PKK’ya desteğini sürdüreceğini duyuran Fransa’nın açıklamasının ‘ucuz kahramanlık’ olduğu ortaya çıktı. Bölgede Fransız askerlerinin sayısı ise sadece 200 civarında bulunuyor. Yani Suriye’deki gerçekler Fransa’nın mevcut şartlarda bu desteği verecek imkanlara sahip olmadığını gösteriyor.
ABD KORUMASINDA
Fransız unsurları 9 askeri noktada varlık gösteriyor. Fransa, askeri personelinin yanı sıra radikal sol ve anarşist grupların PYD/PKK saflarında yabancı savaşçı olarak bulunmasına göz yumuyor. PYD/PKK bünyesinde 50’ye yakın Fransız vatandaşının bulunduğu tahmin ediliyor. DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında PYD/PKK’ya destek olan Fransa, Suriye’nin kuzeyindeki Aynelarab’ın güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi, Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikası, Rakka üssü, Kabiba petrol sahası, Kahar askeri noktası, Tabka havaalanındaki askeri üste ve Münbiç’te Sacu çayı civarında varlık gösteriyor. Deyrizor’daki Kabiba petrol sahasının güney inde Fransız top bataryaları bulunuyor. Petrol sahasının işletme binaları Fransızlar tarafından merkez olarak kullanılıyor. Deyrizor’un Mayadin ilçesinin doğusundaki Kahar petrol sahası içinde Fransız topçu bataryaları ve özel kuvvetleri yer alıyor. 9 askeri noktanın 4’ünde ABD askerlerince himaye edilen Fransızlar, diğer bölgelerdeki hareket kabiliyetlerini de yine ABD ordusu ile PYD/PKK korumasında sağlayabiliyor.
ABD bölgede iki yeni üs kuruyor
Suriye’den çekileceğini açıklayan ABD’nin Irak’ın batısında Suriye sınırına 200 km mesafede iki yeni askeri üs inşa ediyor. Enbar Vilayeti İl Meclis Üyesi Ferhan Duleymi, üslerin birinin Kaim ilçesine bağlı Er-Rumana kasabasının kuzeyinde, diğerinin de Rutba ilçesinin doğusunda kurulacağı bilgisini verdi. ABD’nin konuşlanmayı planladığı bölgeler, Irak-Ürdün-Suriye üçgeninde, gümrük kapılarının ana güzergâhı üzerinde bulunuyor. Irak’ta 2014’ten bu yana DEAŞ ile mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapıyor.
ABD çekiliyor Fransız kalıyor
Suriye’de 18 noktada üslenen ABD, son 2 yıl içinde müttefiki terör örgütü PYD/PKK’ya binlerce silah ve mühimmat sevk etti. ABD terör örgütü PYD/PKK’ya verdiği 22 bin tır 5 bin uçak dolusu silahı geri alıp almayacağı konusunda net bir açıklama yapamıyor. ABD askerlerinin Suriye’den çekilirken kullanması beklenen Irak’ın Erbil vilayetindeki Harir Hava Üssü’nde yaşanan son hareketlilik görüntülendi. Görüntülerde Harir’de birden fazla Chinook ve Sikorsky tipi ABD helikopter trafiğinin yanı sıra araç hareketliliği tespit ediliyor.
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