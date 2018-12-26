Ucuz kahraman Fransa

ABD ordusunun Suriye’den çekilme hazırlığı yaptığı sırada PYD/PKK’ya desteğini sürdüreceğini duyuran Fransa’nın açıklamasının ‘ucuz kahramanlık’ olduğu ortaya çıktı. Bölgede Fransız askerlerinin sayısı ise sadece 200 civarında bulunuyor. Yani Suriye’deki gerçekler Fransa’nın mevcut şartlarda bu desteği verecek imkanlara sahip olmadığını gösteriyor.

ABD KORUMASINDA

Fransız unsurları 9 askeri noktada varlık gösteriyor. Fransa, askeri personelinin yanı sıra radikal sol ve anarşist grupların PYD/PKK saflarında yabancı savaşçı olarak bulunmasına göz yumuyor. PYD/PKK bünyesinde 50’ye yakın Fransız vatandaşının bulunduğu tahmin ediliyor. DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında PYD/PKK’ya destek olan Fransa, Suriye’nin kuzeyindeki Aynelarab’ın güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi, Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikası, Rakka üssü, Kabiba petrol sahası, Kahar askeri noktası, Tabka havaalanındaki askeri üste ve Münbiç’te Sacu çayı civarında varlık gösteriyor. Deyrizor’daki Kabiba petrol sahasının güney inde Fransız top bataryaları bulunuyor. Petrol sahasının işletme binaları Fransızlar tarafından merkez olarak kullanılıyor. Deyrizor’un Mayadin ilçesinin doğusundaki Kahar petrol sahası içinde Fransız topçu bataryaları ve özel kuvvetleri yer alıyor. 9 askeri noktanın 4’ünde ABD askerlerince himaye edilen Fransızlar, diğer bölgelerdeki hareket kabiliyetlerini de yine ABD ordusu ile PYD/PKK korumasında sağlayabiliyor.

ABD bölgede iki yeni üs kuruyor