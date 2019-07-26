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Uganda'da Ebola riski sona erdi

Uganda'da Ebola riskinin sona erdiği bildirildi.

  • AA
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Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Haziran'da bir çocuğun Ebola'dan ölmesinin ardından geçen 42 günde yeni vaka görülmediği belirtildi.
 
Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiye ettiği 42 günlük Ebola gözlem süresinde yeni vaka görülmemesinin, bölgedeki Ebola salgınının sona erdiği anlamına geldiği kaydedildi.
 
Uganda'nın, salgının devam ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile uzun bir sınır paylaştığı hatırlatılan açıklamada, sınır geçiş noktaları ve havaalanlarında KDC'den gelenlere yönelik sağlık taramalarının devam ettiği aktarıldı.
 
DSÖ, haziranda, Uganda'da 3 Ebola vakasının tespit edildiğini ve hastalığa yakalanan 5 yaşındaki bir çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
 
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

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