Uganda'da futbolcu ve taraftarları taşıyan tekne battı: 30 ölü
Uganda'da futbolcu ve taraftarları taşıyan teknenin ülkenin batısındaki Albert Nehri'nde alabora olması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi.
- DHA
Görgü tanıkları kapasitesinin üstünde yolcu alan teknede 50´den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.
Yerel medya kadın ve erkek takımlarının maçı için oyuncu ve taraftarları taşıyan teknenin yerel saate 15:00 sıralarında sahilden açılmaya başladığını ve 300 metre sonra alabora olduğunu duyurdu. Yetkililer, kısa süre sonra başlayan kuvvetli rüzgâr nedeni ile kurtarma ekiplerinin hemen olay yerine gidemediğini; çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.
Görgü tanıkları teknedekilerin takımları için tezahürat yaptığı sırada kuvvetli rüzgârın başladığını; ardından teknenin alabora olduğunu söyledi.
Yetkililer, rüzgârın dinmesi ardından bölgeye intikal ederek 10 kişiyi kurtardıklarını; 30 kişinin cesedinin denizden çıkarıldığını; çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.