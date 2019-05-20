Uganda'da futbolcu ve taraftarları taşıyan tekne battı: 30 ölü

Görgü tanıkları kapasitesinin üstünde yolcu alan teknede 50´den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Yerel medya kadın ve erkek takımlarının maçı için oyuncu ve taraftarları taşıyan teknenin yerel saate 15:00 sıralarında sahilden açılmaya başladığını ve 300 metre sonra alabora olduğunu duyurdu. Yetkililer, kısa süre sonra başlayan kuvvetli rüzgâr nedeni ile kurtarma ekiplerinin hemen olay yerine gidemediğini; çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları teknedekilerin takımları için tezahürat yaptığı sırada kuvvetli rüzgârın başladığını; ardından teknenin alabora olduğunu söyledi.

Yetkililer, rüzgârın dinmesi ardından bölgeye intikal ederek 10 kişiyi kurtardıklarını; 30 kişinin cesedinin denizden çıkarıldığını; çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.