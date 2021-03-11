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Dünya

Uganda'da Kovid-19 aşılamalarına başlandı

Uganda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kitlesel aşılamaya geçildi.

AA11 Mart 2021 Perşembe 11:32 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 11:32
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Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk aşılanan kişinin Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng olduğunu duyurdu.

Sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, öğretmenler ve 50 yaş üstünün öncelikli grup olarak belirlendiği ülkede, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ülkeye gelen 864 bin doz aşı kullanılacak.

Halkın yarısının aşılanmasının hedeflendiği 45 milyon nüfuslu Uganda, haziranda COVAX'tan 2 milyon 700 bin doz aşı daha almayı bekliyor.

- Malavi'de de bugün aşılamaya başlanması öngörülüyor

Ayrıca 360 bin doz aşıyı teslim alan Afrika'nın güneyindeki Malavi'nin de bugün aşılamaya başlaması planlanıyor.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

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