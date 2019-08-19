26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6345
  • 6,2542
  • 270.197
  • 95813.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Uganda'da petrol tankerinin patlaması sonucu en az 20 kişi öldü

Uganda'da bir petrol tankerinin kaza yapması sonucu meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polis sözcüsü Martial Tumusiime, bir petrol tankerinin sabah erken saatlerde Uganda'nın batısındaki Ruburizi bölgesinde kaza yaptığını ve en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Polis, petrol tankerinin Kenya'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne doğru yol aldığını ve şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.  
 
Tumusiime, "Patlama nedeniyle bölgedeki birçok ev, dükkan ve araç yandı. Hayatını kaybedenler morglara kaldırılırken, patlama nedeniyle yaralanan insanlar da hastaneye götürüldü." ifadesini kullandı.

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den 'İdlib' açıklaması: Türk konvoyuna saldırı düzenlendi

MSB'den 'İdlib' açıklaması: Türk konvoyuna saldırı düzenlendi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

KYK yurt başvuruları başladı!

KYK yurt başvuruları başladı!

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

İstanbul'u vuran sel felaketinde sular altında kalmışlardı... Bakın kuruması için ne yaptılar?

İstanbul'u vuran sel felaketinde sular altında kalmışlardı... Bakın kuruması için ne yaptılar?

Bir yanı okyanus bir yanı çöl...

Bir yanı okyanus bir yanı çöl...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA