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Uganda'da yolcu teknesinin batması sonucu 29 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da yaklaşık 90 kişiyi taşıyan teknenin Victoria Gölü'nde batması sonucu 29 kişi yaşamını yitirdi.

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Başkent Kampala polis yetkililerden Zurah Ganyana, yaptığı açıklamada, kazanın bölgede etkili şiddetli fırtına ve teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle yaşandığını söyledi.

Kampala yakınındaki Victoria Gölü'nde meydana gelen kazada 29 kişinin cesedine ulaşıldığını belirten Ganyana, 90 kişiyi taşıyan teknede 27 kişinin kurtarıldığını ve olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini vurguladı.

Ganyana, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Victoria Gölü, geçmişte de birçok tekne felaketinin yaşandığı bir yer olarak biliniyor.

Ekim ayında Tanzanya kıyısında meydana gelen tekne kazasında da yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

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