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Dünya

Ugandalı çocuk oyuncu Waligwa, beyin tümörü nedeniyle 15 yaşında öldü

Ugandalı çocuk oyuncu Nikita Pearl Waligwa, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi11:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:31

Waligwa'nın eğitim aldığı Gayaza Yüksek Okulundan yapılan açıklamada, genç yıldızın beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

"Queen of Katwe" (Katwe Kraliçesi) filminde, başarılı satranç oyuncusunun hayatını canlandıran Waligwa, performansıyla dikkati çekmişti.

Sergilediği performansla birçok gence ilham kaynağı olan 15 yaşındaki oyuncunun ölümü sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Ugandalı genç oyuncu Waligwa'ya ilk olarak 2016 yılında beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Waligwa'nın yendiği hastalık nüksetmişti.

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