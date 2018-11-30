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Ukrayna Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Ukrayna, 16 ile 60 yaş arasındaki Rus vatandaşı erkeklerin ülkeye girişini yasakladı.

  • star.com.tr
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Reuters haber ajansının son dakika olarak verdiği bilgiye göre, Ukrayna, 16 ile 60 yaş arasındaki Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 16 ile 60 yaş arasındaki Rus vatandaşı erkeklerin ülkeye girişininin yasaklandığını duyurdu. Twitter hesabından yapıtğı açıklamada Poroşenko, Rus yolcular üzerindeki kısıtlamaların, Ukrayna topraklarında savaşmak için "özel ordular" oluşturmalarını engellemek adına uygulandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın 3 Ukrayna gemisine ve mürettebatına alıkoymasına karşılık olarak, ülkesinde yaşayan Rus vatandaşlarına kısıtlamalar uygulayacaklarını açıklamıştı.

 

 

 

 

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