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Dünya

Ukrayna: 2 bölgede Rusya'nın helikopterlerini vurduk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezi (StratCom), Ukrayna kuvvetlerinin gece saatlerinde Luhansk ve Berdyansk yakınlarında Rus ordusuna ait helikopterleri ve havaalanları ekipmanlarını vurduğunu bildirdi.

AA17 Ekim 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
Ukrayna: 2 bölgede Rusya'nın helikopterlerini vurduk
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StratCom'dan yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna ordusunun geçici olarak Rusya'nın kontrolündeki Luhansk ve Berdyansk yakınlarındaki Rus teçhizatlarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim gecesi, geçici olarak işgal edilen Luhansk ve Berdyansk yakınlarındaki Rus işgal güçlerine ait helikopterlere ve havaalanları ekipmanlarına başarılı saldırılar gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da son bir gün içinde Ukrayna birliklerinin, Rus askerlerinin, silahların ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgelere 4 saldırı gerçekleştirdiği, Ukrayna füze birliklerinin de iniş alanındaki Rusya'ya ait 2 helikopteri, mühimmat deposunu ve topçu aracını vurduğu aktarıldı.

Son 24 saatte cephe hattında 72 çatışma meydana geldiği ifade edilen açıklamada, son bir günde Rus ordusunun Ukrayna topraklarına 10 füze, 68 hava saldırısı gerçekleştirdiği, çok namlulu füze sistemlerinden Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 87 kez ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

-"RUSYA, GECE SAATLERİNDE UKRAYNA'YA 6 İHA VE BİR GÜDÜMLÜ FÜZE FIRLATTI"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına insansız hava araçları (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun Kırım yönünden 6 "Şahed" İHA gönderdiği ve Su-34 uçağından bir güdümlü füze fırlattığı aktarılan açıklamada, "7 hedefin tamamı hava savunma sistemlerimizce imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın doğu yönünde 2 S-300 güdümlü uçaksavar füze fırlattığı kaydedildi.

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