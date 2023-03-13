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Dünya

Ukrayna, 2022'de dünyanın en büyük üçüncü silah ithalatçısı oldu

Ukrayna'nın, 2022 yılında dünyanın en büyük üçüncü silah ithalatçısı olduğu bildirildi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 20:00 - Güncelleme:
Ukrayna, 2022'de dünyanın en büyük üçüncü silah ithalatçısı oldu
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporuna göre, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ve Avrupa'dan Kiev'e önemli miktarda askeri yardım akışına yol açtı.

Bu durum Ukrayna'yı 2022'de dünyanın en büyük üçüncü silah ithalatçısı haline getirdi.

Ukrayna, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında bağımsızlığını kazandı ve 2021'in sonuna kadar birçok büyük silah ithal etti. Ancak 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş bu durumu belirgin şekilde değiştirdi.

SIPRI Silah Transferleri Programı'nın kıdemli araştırmacısı Pieter Wezeman, geçen yıl küresel olarak silah transferlerinde azalma yaşanmasına rağmen Rusya ile diğer çoğu Avrupa ülkeleri arasındaki gerilimler nedeniyle Avrupa'ya yapılan silah ithalatının keskin bir şekilde arttığını belirtti.

Wezeman, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa ülkelerinin daha fazla ve hızlı silah ithal etmek istediğini kaydetti.

- Rusya'nın silah ihracatı daha da daralacak

SIPRI, silah ihracatına uzun süredir ABD ve Rusya'nın hakim olduğunu ve bu iki ülkenin son otuz yılın en büyük iki silah ihracatçısı konumunda bulunduğunu açıkladı.

ABD ile Rusya arasında fark önemli ölçüde açılırken, Rusya ile üçüncü en büyük silah tedarikçisi olan Fransa arasındaki fark daraldı.

SIPRI'ye göre, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali" nedeniyle kendi ordusuna silah tedarik etmeyi öncelemesi ve uygulanan ticari yaptırımlar neticesinde diğer ülkelerden gelen düşük talepler Moskova'nın silah ihracatını daha da sınırlayacak.

SIPRI'nin verileri, ABD'nin silah ihracatının 2013-2017 ve 2018-2022 dönemleri arasında yüzde 14 arttığını ve 2018-2022'de küresel silah ihracatının yüzde 40'ını Washington'ın yaptığını gösteriyor.

Rusya'nın silah ihracatı bu iki dönem arasında yüzde 31 gerilerken, dünya silah ihracatındaki payı da yüzde 22'den yüzde 16'ya düştü.

Fransa'nın payı ise yüzde 7,1'den yüzde 11'e yükseldi.

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