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Dünya

Ukrayna 21 Kasım'a kilitlendi! Ülke çapında olacak

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, son dönemlerde Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarına düzenlediği füze saldırılar nedeniyle ülke çapında 21 Kasımda elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu.

AA20 Kasım 2022 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Ukrayna 21 Kasım'a kilitlendi! Ülke çapında olacak
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Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da Rus hava saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke çapında 21 Kasım'da elektrik kesintilerinin olacağı kaydedildi.

Havaların soğuması nedeniyle hafta sonunda elektrik kesintilerinin en aza indirilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada. "21 Kasım saat 00:00 ile 24:00 arasında Ukrayna'nın tüm bölgelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak." denildi.

UKRAYNA: SALDIRI İMKANLARINI BAHMUT ŞEHRİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Oleksandr Shtupun, Rus ordusunun saldırı imkanlarını Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bahmut ve diğer şehirlere doğru yönlendirdiğini ileri sürdü.

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