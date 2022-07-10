İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2022 Pazar / 11 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
Dünya

Ukrayna: 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana yaklaşık 37 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

IHA10 Temmuz 2022 Pazar 14:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana 37 bin 300 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 641 tank, 3 bin 823 zırhlı araç, 834 topçu sistemi, 247 çok namlulu roketatar sistemi, 108 uçaksavar sistemi, 217 uçak, 188 helikopter, 2 bin 694 araç ve yakıt tankı, 15 gemi, 676 insansız hava aracı, 66 adet özel ekipman ve 155 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.