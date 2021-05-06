AA 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:34

Kuleba, CNN'e verdiği röportajda, Ukrayna'nın ABD'den hava savunma sistemleri ve keskin nişancılara karşı teknolojiler isteyeceğini aktardı.

Rusya'yla yaşanan gerginlik devam ederken Blinken'la ABD'nin askeri destek listesini görüşeceklerini ifade eden Kuleba, "Sadece tedarik etmek değil, ayrıca satın almak da istiyoruz. Bu ortaklığın iki yönlü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak için bugün Ukrayna'ya gelen Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Kuleba ile görüşecek.