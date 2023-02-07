Ukrayna arama kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Zelenski, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek Rusya-Ukrayna savaşının son gelişmelerini değerlendirdi.

Bugün Kiev'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u kabul ettiğini aktaran Zelenski, ikili görüşmede Ukrayna'ya silah yardımı konularını ele aldıklarını kaydetti.

Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi yönünde müttefik ülkeler ile yoğun görüşmeleri sürdürdüklerini anlatan Zelenski, Rus ordusunun saldırılarına karşı daha etkili şekilde mücadele için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlatan Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalı kurtarıcılar, depremlerin ardından kurtarma operasyonunu desteklemek için Türkiye'ye gitti. Umarım mümkün olduğu kadar çok insanın hayatını kurtarmak mümkün olur."

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada ise, 87 kişiden oluşan deneyimli bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu.

Devlet Acil Servisinin görüntülü paylaşımına göre, uçak ve araçlarla yola çıkan ekiple beraber eğitimli arama köpekleri ve ekipmanları da Türkiye'ye gönderildi.