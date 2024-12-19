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Dünya

Ukrayna, ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarını hedef aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve 'Storm Shadow' (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve buna cevap verileceğini bildirdi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
Ukrayna, ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarını hedef aldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarından dün Rostov bölgesindeki kimyasal madde üreten "Kombinat Kamenskiy" fabrikasına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda 6 Amerikan yapımı ATACMS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesi kullanıldı. Tüm ATACMS füzeleri ve Storm Shadow füzelerinden 3'ü Rus hava sistemlerince vuruldu. Bir füzenin düşmesi sonucunda fabrikadaki teknik bina hasar gördü. Batı'nın desteklediği Kiev yönetiminin bu eylemleri cevapsız kalmayacak."

UKRAYNA'NIN ENERJİ UNSURLARI YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLA VURULMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce de Ukrayna'nın Rus toprağındaki unsurlara ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlediğini ve buna cevaben Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıklamıştı.

AB, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füze teslimatlarının hızlandırılmasını istiyor

Geçen ay ABD ile İngiltere'nin, Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verdiği bildirilmişti.

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