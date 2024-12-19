Ukrayna, ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarını hedef aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarından dün Rostov bölgesindeki kimyasal madde üreten "Kombinat Kamenskiy" fabrikasına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda 6 Amerikan yapımı ATACMS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesi kullanıldı. Tüm ATACMS füzeleri ve Storm Shadow füzelerinden 3'ü Rus hava sistemlerince vuruldu. Bir füzenin düşmesi sonucunda fabrikadaki teknik bina hasar gördü. Batı'nın desteklediği Kiev yönetiminin bu eylemleri cevapsız kalmayacak."

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce de Ukrayna'nın Rus toprağındaki unsurlara ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlediğini ve buna cevaben Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıklamıştı.