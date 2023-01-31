İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2023 Salı / 8 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8151
  • EURO
    20,4307
  • ALTIN
    1165.41
  • BIST100
    4976.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Avrupa'dan desteği artırmasını istiyor
Dünya

Ukrayna Avrupa'dan desteği artırmasını istiyor

Ukrayna hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarının artırılması, daha fazla silah verilmesi, Ukraynalı şirketlerin desteklenmesi ve NATO üyeliği gibi konularda Avrupa ülkelerinden yardımı artırmasını istedi.

AA31 Ocak 2023 Salı 19:19 - Güncelleme:
Ukrayna Avrupa'dan desteği artırmasını istiyor
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde "Ukrayna'ya desteğin artırılması" konulu oturuma video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

"Beklemek hata olur, tepki vermek ve bir adım önde olmak gerekir." diyen Yermak, AB ülkelerinin Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım baskısı uygulaması gerektiğini söyledi.

Yermak, Rusya'nın Ukrayna ile savaşından ve yaptırımlardan sonra gayrisafi milli hasılasının yüzde 3,5 düştüğünü, bunun yetersiz olduğunu aktararak, daha fazla yaptırımla Rusya ekonomisinin zayıflatılmasını talep etti.

Yermak, "Avrupa Parlamentosunun detaylı bir yaptırım paketi hazırlaması halinde müteşekkir olacağız." dedi.

Ukrayna'ya her türlü silah ve mühimmatın acilen verilmesi gerektiğini kaydeden Yermak, Avrupa savunma sanayi şirketlerinden Ukrayna şirketleriyle işbirliği yapmasını istedi.

Yermak, Ukrayna'ya en sağlam güvenlik garantilerinin NATO üyeliğiyle verilebileceğini belirterek, "Ukrayna'ya şu an verdiğiniz destek mevcut güvenliğinize yatırım demektir. Ukrayna'ya NATO üyeliği vermek ise gelecekteki güvenliğinize yatırım anlamına gelir." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.