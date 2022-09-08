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Dünya

Ukrayna, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
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Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Balakliya ilçesindeki binanın çatısında Ukrayna bayrağının dalgalandığı ve 3 Ukrayna askeri görülüyor.

Görüntüdeki askerlerden birinin "Sayın Devlet Başkanı, Başkomutan, Balakliya kontrol altına alındı, talimat yerine getirildi." dediği duyuluyor.

Zelenskiy, görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, "Her şey yerli yerinde. Ukrayna bayrağı, özgür bir Ukrayna, gökyüzünün altında özgür bir Ukrayna şehrinde. Teşekkürler. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Zelenskiy ise dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." ifadesini kullanmıştı.

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