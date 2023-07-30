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Dünya

Ukrayna: Barış formülüne ilişkin toplantı Suudi Arabistan'da yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın barış formülüne ilişkin, devlet başkanlarının ulusal güvenlik danışmanları düzeyindeki toplantının yakında Suudi Arabistan'da yapılacağını bildirdi.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Ukrayna: Barış formülüne ilişkin toplantı Suudi Arabistan'da yapılacak
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yermak, İvano-Frankivsk şehrinde düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın barış formülünün, uygulanması Ukrayna için barışı sağlamanın yanı sıra gelecekte dünyada çıkabilecek çatışmaları önlemek için mekanizmalar oluşturacak 10 temel noktayı içerdiğini belirtti.

Barış formülünü uygulamak için Ukrayna'nın 3 aşamalı bir yapı kullandığına işaret eden Yermak, "İlk aşama, Ukrayna'da akredite olan büyükelçilerle yapılan ve formülün her bir maddesinin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesine ayrılan toplantılardır." dedi.

Yermak, ikinci aşamada Ukrayna'nın barış planının uygulanması için uygun formülasyon ve mekanizmaları bulmak amacıyla ulusal güvenlik danışmaları toplantılarını başlattıklarına dikkati çekerek, "Bu tür toplantıların ilkini Danimarkalı meslektaşlarımızla ortaklaşa düzenledik. Haziran ayında Kopenhag'da yapıldı. Bir sonraki toplantı yakında bir Suudi Arabistan şehrinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her iki Krallığa da liderlikleri ve Ukrayna girişimlerine verdikleri güçlü destek için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yermak, barış formülünün üçüncü aşamasının yıl sonuna kadar gerçekleştirilebilecek devlet başkanları düzeyinde kurucu bir küresel zirve olacağını kaydetti.

  • Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak
  • Ukrayna barış formülü
  • ulusal güvenlik danışmanları toplantısı

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