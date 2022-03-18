Ukrayna Başbakanı Shmyhal'dan İngiliz bakana esprili cevap

DHA 18 Mart 2022 Cuma 11:52 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 11:52

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir 'sahtekarın' kendisiyle konuşmaya çalıştığını belirterek "Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım" ifadelerini kullandı. İngiliz basını Bakan Wallace'ın bir sahtekarın nasıl güvenlik aşamalarını geçerek kendisiyle görüşebildiği konusunda soruşturma açtığını duyurdu.

KANDIRILAN İKİNCİ İNGİLİZ BAKAN

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'de bir açıklama yaparak aynı olayı kendisinin de yaşadığını belirterek "Bu, hafta başlarında bana da oldu. Böyle zor zamanlarda bizi bölmek için acınası bir girişim. Ukrayna'nın yanındayız" dedi. İngiliz hükümeti daha önce de benzer olaylarla karşılaşmış ve 2018 yılında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ermenistan Başbakanı olduğunu zannettiği bir kişiyle telefonda görüşmüştü.

"ARAYANA 'PALIANYTSIA' KELİMESİNİ SÖYLETİN"

Ukrayna Başbakanı Shmyhal ise Savunma Bakanına esprili bir yanıt vererek bundan sonra arayan kişilerden Ukrayna ekmeğinin Ukraynaca ismi palianytsia kelimesini söylettirmesini istedi. Ukrayna'da bu kelimeyi Rusların telaffuz edemediği ve birisinin Ukraynalı olup olmadığını anlamak için esprili bir şekilde bu kelimenin telaffuz ettirildiği biliniyor.