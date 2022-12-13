Ukrayna Başbakanı Şmıgal: İran Rusya'nın savaş suçlarının ortağıdır

Başbakan Şmıgal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna Halkıyla Dayanışma" konferansının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısını yok etmeye çalıştığını belirtti.

Şmıgal, "Ukrayna halkı dayanıklılık gösteriyor. Bugün düzenlenen konferansta ortaklarımızın Rusya'nın saldırganlığına karşı desteğini hissedebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün açıklanan finansal desteklerin kendileri için son derece önemli olduğuna değinen Şmıgal, "Desteklerden kısa zamanda faydalanmaya başlayacağız. Bunu bu zorlu kışı atlatmak için kullanacağız. Ülkemiz karanlığa düşmeyecek. Yeteri kadar cesaretimiz var ve demokratik dünya da bunu destekliyor." diye konuştu.

Şmıgal, hava sıcaklığının sıfır derecenin altında olduğunu vurgulayarak, bu tür destek toplantılarının kritik olduğunu söyledi.

Savaşın kazananının Ukrayna olacağına inandıklarını ifade eden Şmıgal, bunun için diplomasiden orduya çeşitli alanlarda desteğin sürmesi gerektiğini vurguladı.

- "İRAN, RUSYA'NIN SAVAŞ SUÇLARINA ORTAK"

Şmıgal, Ukrayna'nın katılımı olmadan hiçbir çözüm bulunamayacağının altını çizerek, "Fransa'nın modern silah sistemleri ve yaptırımlar konusunda desteklerini gördük. Ayrıca finansal olarak bizi destekliyor. Fransa'nın bu süreçteki önemli rolünü unutmamalıyız. Bunun için minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Şmıgal, İran'ın Rusya'ya sağladığı insansız hava araçlarıyla ilgili soruya ise "Bu araçlarla Ukraynalılar Rusya tarafından öldürülüyor. İran, Rusya tarafından gerçekleştirilen savaş suçlarının ortağıdır." yanıtını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ise ülkesinin alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler organlarına daha hızlı ve etkili çalışmaları için yardım yapacağını kaydederek, ayrıca Ukrayna'nın güneyindeki elektrik santrallerinin çalışmayı sürdürmesi için de destekte bulunacaklarını aktardı.

"Güvenlik endişeleri çok yüksek." diyen Colonna, Mariopol kentinde evlerinden olan Ukraynalılarının barınması için geçici barınma merkezleri binaları inşa edeceklerini, mayınların çıkarılması operasyonlarına katkı sağlayacaklarını, tıbbi ekipman desteğinde bulunacaklarını, özellikle çocuklara yönelik akıl sağlığı programlarını destekleyeceklerini anlattı.

Fransa Dışişleri Bakanı, özellikle çocukların okullarına kolayca gidebilmesi için okul servisleri, işgalcilerin işlediği suçlara yönelik kanıt toplamak için yeni DNA laboratuvarları sağlayacaklarını belirtti.

- UKRAYNA'YA YARDIM İÇİN YENİ KOORDİNASYON MEKANİZMASI

Yeni kurdukları koordinasyon mekanizması bünyesinde, herhangi acil bir ihtiyaca cevap vermek üzere 2 milyon avroyu hazır bulunduracaklarını söyleyen Colonna, Avrupa dışında da birçok ülke ve kuruluşun bu mekanizmada yer alacağını, Ukrayna'nın dostları grubunun genişleyeceğini dile getirdi.

Colonna, Ukrayna'ya özgürlüklerini kazanana kadar yardım etmek istediklerini, kurdukları mekanizmayla yapılan yardımların milyonlarca Ukraynalının hayatında somut etkileri olacağını vurgulayarak, konferansın açılışında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy'nin telaffuz ettiği 600 milyon avronun ötesine gittiklerini, nakdi ve ayni olarak 1 milyar avroya daha yakın olduklarını aktardı.

- İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

Rusya'nın kullandığı İran insansız hava araçları için, 27 ülkenin dışişleri bakanının Brüksel'de bu konuyu ele aldığını, İran'a yönelik yeni yaptırımlar kararlaştırdıklarını belirten Colonna, "Bu durum İran'ın Fransa temsilcisini konuyla ilgili bilgi almak üzere Dışişleri Bakanlığına çağırmamızı gerektiriyor ve çağıracağız" ifadelerini kullandı.