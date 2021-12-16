İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8113
  • EURO
    16,7466
  • ALTIN
    846.199
  • BIST100
    2162.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Başbakanı Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı
Dünya

Ukrayna Başbakanı Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın topraklarına muhtemel saldırısını beklemeden yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 00:57 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 00:57
ABONE OL

Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın gerilimi azaltmak için Rusya ile müzakerelere girmeye hazır olduğunu belirten Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise şu ana kadar masaya oturmaya istekli olmadığının görüldüğünü dile getirdi.

Zelenskiy, "Bizim için yaptırımların çatışmanın çıkmasından sonra değil, öncesinde uygulanması önemlidir. Çünkü yaptırımlar çatışma olduktan sonra uygulanırsa bu temelde onları anlamsız hale getirir." dedi.

Ukrayna Başbakanı, şöyle devam etti:

"Sekiz yıldır devam eden bir savaşımız var. Yaptırımların ancak silahlı çatışmadan önce uygulanması halinde olası bir tırmanışı önleme mekanizması haline geleceğini anlıyoruz."

AB yetkilileri, geçen aydan bu yana Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında görülen alışılmadık biçimdeki askeri yoğunlaşmasından endişe duyulduğunu ve Ukrayna'ya yeniden saldırması durumunda bunun ciddi sonuçları olacağını sık sık dile getiriyor.

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi için Brüksel'de bulunan Zelenskiy, yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.