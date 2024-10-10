İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2566
  • EURO
    37,5627
  • ALTIN
    2878.13
  • BIST100
    9128.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Başkanı Zelenski Rusya ile barışın ipuçlarını verdi
Dünya

Ukrayna Başkanı Zelenski Rusya ile barışın ipuçlarını verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen ‘Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde jeopolitik kararlılığın önemine vurgu yaparak Rusya ile barışın ancak bu şartla mümkün olduğunu söyledi.

DHA10 Ekim 2024 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Ukrayna Başkanı Zelenski Rusya ile barışın ipuçlarını verdi
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen 'Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Zelenski, jeopolitik kararlılık olmadan barışın mümkün olmadığını kaydetti.

RUSYA İLE BARIŞIN İPUÇLARI

Ülkesinin kendi geleceğine ilişkin bağımsız karar verdiğini aktaran Zelenski, "Jeopolitik kararlılık olmadan barış mümkün değildir. Ekim, kasım ve aralık aylarında durumu barışa ve uzun vadeli istikrara taşımak için gerçek bir fırsatımız var. Savaş alanındaki gelişmeler, bu seçimi yapma fırsatı yaratıyor. Bu da savaşı en geç 2025'e kadar sona erdirecek kararlı eylem lehine bir seçim olur" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hazırladıkları 'Zafer Planı'na da değindi. Planı ABD Başkanı Joe Biden'a tanıttığını belirten Zelenski, planı bundan sonra tüm ortaklarıyla paylaşacaklarını söyledi. Planın ilk maddesinin Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ile NATO'nun güçlendirilmesi için gereken konuları içerdiğini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna'nın NATO'da yeri var mı? Eğer öyleyse ve bu doğrulanırsa, Putin jeopolitik olarak kaybedecek" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.