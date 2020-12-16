İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,809
  • EURO
    9,5151
  • ALTIN
    464.947
  • BIST100
    1392.45
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, BDT'nin bazı anlaşmalarından çekildi
Dünya

Ukrayna, BDT'nin bazı anlaşmalarından çekildi

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile enerji alanında bir dizi anlaşmadan çekildi.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 21:33 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:33
ABONE OL

Ukrayna'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile enerji alanındaki bir dizi anlaşmadan çekildiği bildirildi.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın BDT kapsamında madencilik, elektrik endüstrisi ve nükleer enerjinin barışçıl yollarla kullanımı alanında beş anlaşmadan çekildiği aktarıldı.

Ukrayna'nın söz konusu alanlarda BDT'nin siyasi yönü sebebiyle 2014'ten beri aktivitelere katılmadığı belirtilen açıklamada, anlaşmaların pratik açıdan önemini kaybettiği kaydedildi.

Geçen ay da Ukrayna, BDT ile "Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından çekilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.