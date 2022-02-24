İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2022 Perşembe / 23 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, BM Güvenlik Konseyini tekrar acil toplantıya çağırdı
Dünya

Ukrayna, BM Güvenlik Konseyini tekrar acil toplantıya çağırdı

Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan yardım istemesi üzerine tekrar acil toplantıya çağırdı.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 02:37 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 02:37
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabından, Rus yanlısı ayrılıkçıların askeri yardım için Rusya'ya yaptıkları son çağrıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

Kuleba, paylaşımda, "Ukrayna, Donetsk ve Luhansk'taki Rus işgal yönetimlerinin, güvenlik durumunun daha da tırmanması anlamına gelen askeri yardım sağlanması talebiyle Rusya'ya yaptığı başvuru nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etti." ifadesini paylaştı.

Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki Donetsk ve Luhansk sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıması üzerine BM Güvenlik Konseyi, yine Ukrayna'nın çağrısı ile 21 Şubat gecesi saat 21.00'de acil toplanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.